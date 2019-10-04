Чому Тернопільщина досі без керівника?

Останнім часом місцеві інтернет-ресурси все частіше називають прізвища потенційних кандидатів на посаду керівника Тернопільської ОДА. Мовляв, деякі з цих осіб вже нібито отримали благословення в Офісі президента і з дня на день приступлять до своїх обов’язків.

Та попри велику кількість претендентів крісло очільника досі залишається пустим.

Серед озвучених прізвищ — керівник регіональної філії «Львівська залізниця» Роман Черніцький, мер Чорткова Володимир Шматько, місцевий аграрій, нардеп Іван Чайківський, бізнесмен та доцент ТНТУ, а нині нардеп Володимир Гевко, підприємець Віталій Цимбалюк, підприємець Ігор Сопель, керівник виборчого штабу «Зе» Ігор Жмінка,

Та досі жодного офіційного підтвердження щодо призначень або участі цих осіб у конкурсі, немає.

Більше того, вчора Тернопільська облдержадміністрація спростувала інформацію стосовно нібито нового очільника області.

Чому Тернопільщина досі обезголовлена і коли варто очікувати призначень, в ефірі МедіаТОРа пояснив народний депутат від «Слаги народу» Ігор Василів.

Нардеп зазначив, що на посаду очільника Тернопільської ОДА претендують понад 10 осіб. Сьогодні вони проходять ретельний відбір.

– Є дуже багато кандидатів. Ми опрацьовуємо. Кандидати проходять тести на визначення рівня компетентності. Бо хочуть вибрати найкращого. Кажу відверто, в першу чергу, питання призначення вирішують у містах-мільйонниках. Далі, думаю, області йтимуть по черзі, — каже Ігор Василів.

Як зазначив нардеп, у системі LIFT тільки по Києву було 780 кандидатів на голів РДА та ОДА.

– Це багато. Тому не знаю, коли можуть призначити керівника Тернопільщини. Але не хочу вірити, що проблема в тому, що в нас найменша область і на нас не звертають увагу, — підсумував Ігор Василів.