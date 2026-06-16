«Людині поставили лише 13 балів»: у Тернополі спалахнув конфлікт через конкурс директора школи

Вчителі тернопільської школи №22 організували пікет біля міської ради. Вони вимагають переглянути результати конкурсу на посаду директора цього навчального закладу, який відбувся сьогодні. Якщо їх не почують, звертатимуться до правоохоронних органів.

Про це Суспільному розповіла голова трудового колективу Ольга Шулько.

Біля міської ради зібралися педагоги 22 школи Тернополя. Сьогодні тут відбувався конкурс на посаду директора цього навчального закладу. У ньому взяли участь двоє кандидатів, які є вчителями школи.

Дізнавшись про результати конкурсу, вчителі пікетували міську раду. Серед учасників пікету — вчителька історії Руслана Краснопольська.

“Вважаємо, конкурс, який відбувся сьогодні, був нечесний від початку і до кінця. Перше, реєстрація кандидатів відбувалася з порушенням уже на першому етапі. Друге, сам конкурс, оцінювання. Ми бачили, ми ж були присутні, бачили презентацію майбутнього школи одного й іншого кандидата. Якщо перша презентація, яка була непогана, але все в загальному. А друга презентація, так це план розвитку школи до 2031 року.

Всі бачили, тому що ми всі вчителі і розуміємо, де, що і як має бути. І ви розумієте, коли потім ставлять оцінки, і ставлять за презентацію таку собі, непогану, але посередню 30 балів. А за презентацію, яка сподобалася абсолютно всім і там було все те, що вимагали, поставили 13 балів. Всі шість членів комісії. Це значить, що вони поставили людині по два бали і хтось один?

Коли я виступила, тому що це вже був крик душі, і сказала, що це несправедливо, розумієте. Отакий ляпас нам дати при нас всіх, це що? Вони сказали, ну бачите, так от поставила комісія.

Хоча не було того члена комісії, сьомого, бо, як ви розумієте, має бути непарне число членів комісії. Наскільки я розумію, це людина, яка очолює комісію з доброчесності, її не було, бо вона у відпустці”, — говорить Руслана Краснопольська.

З педагогами 22 школи Тернополя зустрівся міський голова Сергій Надал.

“Міський голова вислухав нас, сказав, що він розбереться, перегляне відео і обов’язково сьогодні ввечері чи завтра зранку дасть нам відповідь. Якщо нас не почують і наші прохання не будуть виконані, ми будемо звертатися до правоохоронних органів, до суду, який має правильне рішення прийняти, бо дуже несправедливі дії були комісії просто відкрито. Ми будемо подавати до суду на нечесний конкурс”, — говорить голова трудового колективу Тернопільської школи №22 Ольга Шулько.

“Несправедливий конкурс, як можна 30 балів дати і 13, такий великий розрив. Коли там були конкретно сказані дії, конкретно сказано плани на майбутнє”, — зазначає учасниця акції протесту Олександра Маслак.

Богдан Гринюка — один із учасників конкурсу на посаду директора школи №22 Тернополя. За презентацію програми розвитку школи комісія поставила йому 13 балів.

“Стосовно презентації я вважаю, що це було несправедливо. Мені дано мінімальну кількість балів за презентацію, тобто це дуже занижена оцінка, не знаю, в чому причина. За критеріями вони оцінили саме найнижче. Стосовно тестів, це також неточності. Як це так зроблені тести, коли в запитаннях не сказано чітко, скільки має бути відповідей. І якщо це тестові завдання, то повинні бути тести, а не розгорнуті запитання.

Якщо переглянути відеозапис відкритого засідання, то були такі поставлені умови, що мені комісія ставила дуже велику кількість запитань. Я відповідав на всі їхні запитання, наводив факти і це було все підкріплено, тобто реально зроблена програма. Це, я вважаю, також ставить у нерівні умови, коли одній особі, моїй конкурентці, задають мало запитань, а мені — більше запитань”.

Іншої претендентки на посаду директора школи на зустрічі з міським головою не було.

Нагадаємо, на початку червня у школі відбулися загальні збори колективу за участю представників міської ради. Педагоги заявляли про порушення процедури призначення та вимагали відкритого обговорення кандидатур. Тоді вчителі звернулися до міського голови, управління освіти, а також направили запити до Національного агентства з питань запобігання корупції.

За коментарем щодо конкурсу, який відбувся сьогодні, кореспонденти Суспільного звернулися до міської ради. З головою конкурсної комісії Володимиром Дідичем поспілкуватися не вдалося. Керівниця пресслужби міської ради Мар’яна Зварич повідомила, що він на нараді. Щодо конфлікту довкола конкурсу на посаду директора 22 школи Тернополя розповіла:

“Відео конкурсу оприлюднене, відповідно будь-який бажаючий може ознайомитися з ним, переглянути, як відповідали, як презентували, які пропозиції щодо розвитку навчального закладу кожного з кандидатів. Це відео оприлюднене також на сайті Тернопільської міської ради.

Конкурс наразі відбувся, але буде ще також додатково опрацьовано відеоматеріали сьогоднішнього засідання і з результатами також зможе ознайомитися кожен бажаючий на сайті”.