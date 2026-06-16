Щоденне нагадування про хвилину мовчання: налаштуйте сповіщення в «е-Тернопіль»

У додатку «е-Тернопіль» щодня надходить нагадування про загальнонаціональну хвилину мовчання. Сповіщення надсилається за кілька хвилин до 9:00 ранку, щоб користувачі могли вшанувати пам’ять усіх загиблих Захисників і Захисниць України.

Користувачі можуть самостійно увімкнути або вимкнути цю функцію.

Для цього необхідно зайти в додаток «е-Тернопіль», відкрити розділ «Сповіщення» → «Налаштування» (знак шестерні) та біля пункту «Хвилина мовчання» активувати або деактивувати відповідний перемикач залежно від потреби.