У Тернополі замінять 4 тисячі вуличних світильників: місто переходить на LED-освітлення

У Тернополі триває масштабна модернізація системи вуличного освітлення. Про це під час ефіру на телеканалі ТВ4 повідомив міський голова Сергій Надал.

За його словами, у місті ще залишається близько 4 тисяч застарілих світильників, які планують замінити на сучасні світлодіодні. Таке оновлення дозволить покращити якість освітлення вулиць та суттєво зменшити споживання електроенергії.

Наразі комунальне підприємство «Тернопільміськсвітло» вже замінило близько 200 світильників на різних вулицях міста. Роботи триватимуть відповідно до затвердженого плану протягом року.

Як зазначив Сергій Надал, нові світильники постачає компанія Schréder, яка стала переможцем тендеру завдяки найкращому співвідношенню ціни та якості, а також запропонувала вигідні умови розтермінування платежів.

Міський голова наголосив, що підприємство має завод у Тернополі, де виготовляють світильники, які експортуються у різні країни світу. Це, за його словами, сприяє розвитку місцевої економіки та створенню робочих місць.

«Якість тих світильників, які встановлюють, показує, що ми зробили правильний вибір. Одразу змінюється і дизайн вулиці, і якість освітлення, а також значно зменшується споживання електроенергії», – зазначив Сергій Надал.