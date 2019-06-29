Михайло Головко відзначив жителів Збаража з нагоди Дня Конституції (відео)

Свободівець Михайло Головко привітав та нагородив кращих збаражчан зі святом.

Серед них Роман Гевко – чоловік з 2002 року очолює хор братства ОУН-УПА у Збаражі. Сьогодні пан Роман отримав нагороду від Михайла Головка.

– Я дуже дякую йому, що він дав такі нагороди не тільки мені. Він відзначив увесь хор братства ОУН-УПА, дав грамоти, дав медалі нам всім. Я і весь колектив йому вдячні за таку справу, – каже керівник народного аматорського хору “Братства ОУН-УПА” м. Збараж Роман Гевко.

Методист районного будинку культури м. Збараж Володимир Вербовецький розповідає – пишається знайомством з Михайлом Головком.

Націоналіст, патріот, людина слова, – все це щиро і відверто про Михайла Головка.

– Ми знаємо його як патріота України, і мені приємно, що він вручив мені цю медаль. І дуже я задоволений цим, – каже Володимир Вербовецький.

Саме такі українці, збаражчани – це приклад для сучасної молоді, каже Михайло Головко. І сьогодні, як ніколи, молодому поколінні важливо пам’ятати про єдність та міць українців.

– Сьогодні, як ніколи, ми з вами маємо зрозуміти, що ми маємо об’єднатись. Ми маємо відкинути всі ті чвари, наші розбрати, ідеологічні відмінності і об’єднатися навколо національної ідеї – ідеї збереження України, захисту наших цінностей заради майбутнього наших дітей. Щоб діти наші виросли патріотами українськими, щоб пишалися, що вони є українцями, – переконаний Михайло Головко (ВО “Свобода”).

Головний документ України – Конституція – сьогодні потребує змін, переконаний Михайло Головко, і чимало їх Всеукраїнське об’єднання “Свобода” ініціювали у парламенті. І додає сьогодні найважливіше, аби у нашій державі дотримуватись конституційних норм.

– Збаражчани – це патріоти. І вони під час незалежності, революцій найбільше вкладали душі у боротьбі за Україну. І кожен – своїм внеском: хтось в культурі, мистецтві, хтось – у патріотичному вихованні. Тому було вирішено нагородити тих патріотів, які прикладали великі зусилля для формування української держави, – каже Михайло Головко.

Найкращі збаражчани отримали від Михайла Головка медалі та подяки “За служіння мистецтву” та “Відродження України”.