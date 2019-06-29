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Михайло Головко відзначив жителів Збаража з нагоди Дня Конституції (відео)

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Свободівець Михайло Головко привітав та нагородив кращих збаражчан зі святом.

Серед них Роман Гевко – чоловік з 2002 року очолює хор братства ОУН-УПА у Збаражі. Сьогодні пан Роман отримав нагороду від Михайла Головка.

– Я дуже дякую йому, що він дав такі нагороди не тільки мені. Він відзначив увесь хор братства ОУН-УПА, дав грамоти, дав медалі нам всім. Я і весь колектив йому вдячні за таку справу, – каже керівник народного аматорського хору “Братства ОУН-УПА” м. Збараж Роман Гевко.

Методист районного будинку культури м. Збараж Володимир Вербовецький розповідає – пишається знайомством з Михайлом Головком.

Націоналіст, патріот, людина слова, – все це щиро і відверто про Михайла Головка.

– Ми знаємо його як патріота України, і мені приємно, що він вручив мені цю медаль. І дуже я задоволений цим, – каже Володимир Вербовецький.

Саме такі українці, збаражчани – це приклад для сучасної молоді, каже Михайло Головко. І сьогодні, як ніколи, молодому поколінні важливо пам’ятати про єдність та міць українців.

– Сьогодні, як ніколи, ми з вами маємо зрозуміти, що ми маємо об’єднатись. Ми маємо відкинути всі ті чвари, наші розбрати, ідеологічні відмінності і об’єднатися навколо національної ідеї – ідеї збереження України, захисту наших цінностей заради майбутнього наших дітей. Щоб діти наші виросли патріотами українськими, щоб пишалися, що вони є українцями, – переконаний Михайло Головко (ВО “Свобода”).

Головний документ України – Конституція – сьогодні потребує змін, переконаний Михайло Головко, і чимало їх Всеукраїнське об’єднання “Свобода” ініціювали у парламенті. І додає сьогодні найважливіше, аби у нашій державі дотримуватись конституційних норм.

– Збаражчани – це патріоти. І вони під час незалежності, революцій найбільше вкладали душі у боротьбі за Україну. І кожен – своїм внеском: хтось в культурі, мистецтві, хтось – у патріотичному вихованні. Тому було вирішено нагородити тих патріотів, які прикладали великі зусилля для формування української держави,  каже Михайло Головко.

Найкращі збаражчани отримали від Михайла Головка медалі та подяки “За служіння мистецтву” та “Відродження України”.

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