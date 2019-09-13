Тернопільський нардеп пройшов “бойове хрещення”

ь не вважали за доцільне та потрібне…

Хто постійно маніпулює на темі порушення процедури та обмеженні прав, я хочу трохи освіжити пам’ять по”ефективній” роботі минулого парламенту, відвідайте наприклад сайт Громадського руху Чесно. Хочу подякувати всім народним депутатам за підтримку. Продовжуємо працювати в “турборежимі”, – пише жінка.