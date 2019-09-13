Тернопільський нардеп пройшов “бойове хрещення”
Тернопільський нардеп від “Слуги народу” Людмила Марченко пройшла”бойове хрещення”. Про цей досвід нардеп пише у мережі Фейсбук.
- У нас всіх є завдання і зобов’язання перед суспільством і ми будемо їх виконувати. Робота парламенту повинна бути ефективною та злагодженою. Цей квест перепон в регламенті та практику для ускладнення прийняття законів ми зможемо подолати. Решта, банальні відмовки.
Хочу зазначити, що подібні ініціативи в зміні регламенту виникали в 2016, був звіт місії Європарламенту. Але чомусь народні обранці 8-го скликання розглянути хоча б частину питань не вважали за доцільне та потрібне…
Хто постійно маніпулює на темі порушення процедури та обмеженні прав, я хочу трохи освіжити пам’ять по”ефективній” роботі минулого парламенту, відвідайте наприклад сайт Громадського руху Чесно. Хочу подякувати всім народним депутатам за підтримку. Продовжуємо працювати в “турборежимі”, – пише жінка.