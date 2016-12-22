Семирічна Яна з Тернополя просить усіх небайдужих про допомогу!

Веприк Яна – весела семирічна дівчинка, яка любить гратися з друзями, гуляти і ходити до школи. Але нещодавно у дитини появилися болі в спині, почало боліти серце і терпнути ніжки.

Батьки знайшли найкращих в Україні лікарів. Обстеження провели, діагноз поставили, однак з лікуванням зарадити не можуть.

Вирок: в Україні такі операції не проводяться.

У Яни ганглионеврома (шванома). Пухлина розташована в правих міжхребцевих отворах на корінці спинного мозку та вже вразила два ребра. Така пухлина є дуже рідкісна, в Україні її не лікують, а найстрашніше те, що вона дуже швидко прогресує. Операцію потрібно робити терміново.

Клініка ASSUTA в Ізраїлі уже вивчила ситуацію дівчинки і готова прийняти дитину та прооперувати. Лікарі не лише дають надію вижити, а навіть на повну реабілітацію і повноцінне життя.

Сім’я всіма силами намагається зібрати кошти вчасно, але лік іде на дні. Лише на операцію потрібно 50 тисяч євро.

Батьки дівчинки благають вас допомогти коштами, щоб не сталася трагедія, і натомість Яна знову змогла гратися й ходити до школи.

Щиро просимо допомогти фінансами та вашими добрими молитвами за Яну.

Кошти просимо перераховувати на рахунок мами Веприк Тетяни Богданівни 5168757317875146 (Приватбанк)

Телефон 0966481728