Семирічна Яна з Тернополя просить усіх небайдужих про допомогу!
Веприк Яна – весела семирічна дівчинка, яка любить гратися з друзями, гуляти і ходити до школи. Але нещодавно у дитини появилися болі в спині, почало боліти серце і терпнути ніжки.
Батьки знайшли найкращих в Україні лікарів. Обстеження провели, діагноз поставили, однак з лікуванням зарадити не можуть.
Вирок: в Україні такі операції не проводяться.
У Яни ганглионеврома (шванома). Пухлина розташована в правих міжхребцевих отворах на корінці спинного мозку та вже вразила два ребра. Така пухлина є дуже рідкісна, в Україні її не лікують, а найстрашніше те, що вона дуже швидко прогресує. Операцію потрібно робити терміново.
Клініка ASSUTA в Ізраїлі уже вивчила ситуацію дівчинки і готова прийняти дитину та прооперувати. Лікарі не лише дають надію вижити, а навіть на повну реабілітацію і повноцінне життя.
Сім’я всіма силами намагається зібрати кошти вчасно, але лік іде на дні. Лише на операцію потрібно 50 тисяч євро.
Батьки дівчинки благають вас допомогти коштами, щоб не сталася трагедія, і натомість Яна знову змогла гратися й ходити до школи.
Щиро просимо допомогти фінансами та вашими добрими молитвами за Яну.
Кошти просимо перераховувати на рахунок мами Веприк Тетяни Богданівни 5168757317875146 (Приватбанк)
Телефон 0966481728
1 коментар до запису “Семирічна Яна з Тернополя просить усіх небайдужих про допомогу!”
Шалом!
Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров’ю і переміг смерть для нас!
Йому не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.Він не сліпий і не глухонімий!
Кличте до Нього через не хочу, через крик і сльози про зцілення і запитайте за що і Милостивий відкриє для зменшення прірви і просите пробачення за спробу самотужки і гріхи що пам’ятаєте і не пам’ятаєте і не розкаяні прокляття предків!
Тому що диявол – нам ворог дуже не хоче нашого звернення до Господа Бога,
Спасителеві нашому, Який нам нічого не винен, любить нас по Своїй великій милості!
І в спілкуванні з Господом приймайте Його Любов до людей, Мудрість Духа Святого відрізняти брехню від Істини!
І закликаючи Ім’я Йешуа-Спасителя і Силу Спокутної Крові Господа скасувати своїми устами доступ диявола через гріх і прокляття і проголошувати зцілення, здоров’я і перемагати смерть!
Де гарантія, що у вашому житті не прийде відчай і не знадобиться чудо!
Радість в Господі, сила наша!
Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
(Матф.5: 4)
Боже, нехай же буде Твоя, Досконала воля!
У Тебе всі часи і терміни!
Єврей не нація, а з Біблії мандрівник Божий, а Ізраїль з Біблії долающий людей Владою і Любов’ю Божою, а іудей дослов.переклад праведно славящий Господа Бога! Хто зветься, кого звуть і хто насправді не одне і теж!