Герої спортивного року Тернопільщини – 2016. Список

На Тернопільщині відзначили героїв спортивного року.

ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ

Майстер спорту України міжнародного класу з біатлону

Срібний призер літнього чемпіонату світу

Лауреат в номінації “Найкращий спортсмен року”

ОЛЕКСАНДР ТУГАРЄВ

Майстер спорту України міжнародного класу з вітрильного спорту

Учасник ХХХІ літньої Олімпіади в Ріо-Де-Жанейро

Лауреат в номінації “Найкращий спортсмен року”

АНДРІЙ АНТОНЮК

Майстер спорту України міжнародного класу з греко-римської боротьби

Срібний призер змагань за Кубок Європи

Лауреат в номінації “Найкращий спортсмен року”

ОЛЕНА КРИВИЦЬКА

Заслужений майстер спорту України з фехтування

Учасниця ХХХІ літньої Олімпіади в Ріо-Де-Жанейро

Лауреат в номінації “Найкраща спортсменка року”

ОЛЕНА ПІДГРУШНА

Заслужений майстер спорту України з біатлону

Олімпійська чемпіонка. Переможець змагань за Кубок світу

Лауреат в номінації “Найкраща спортсменка року”

АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА

Майстер спорту України міжнародного класу з біатлону

Срібний призер чемпіонату світу серед юніорів. Бронзовий призер змагань за Кубок світу

Лауреат в номінації “Найкраща спортсменка року”

ЮЛІЯ ТОЧИНСЬКА

Майстер спорту України з армреслінгу

Срібний призер чемпіонату світу серед юніорів

Лауреат в номінації “Разом з олімпійцями”

ЮРІЙ БОСИЙ

Майстер спорту України міжнародного класу з фрі-файту

Бронзовий призер чемпіонату світу

Лауреат в номінації “Разом з олімпійцями

ОЛЕГ КРИВИЙ

Майстер спорту України міжнародного класу з бодібілдингу

Переможець міжнародного турніру «Арнольд классік»

Лауреат в номінації “Разом з олімпійцями”

ІВАН ШКВАРЛО

Заслужений майстер спорту України з футболу

Чемпіон ХV літніх Паралімпійських ігор в Ріо-Де-Жанейро

Лауреат в номінації “Сильні духом”

БОГДАН БАДЛО

Заслужений майстер спорту України з футболу

Чемпіон Європи з футзалу

Лауреат в номінації “Сильні духом”

БОГДАН КОТЛЯР

Кандидат в майстри спорту України з плавання

Чемпіон України

Лауреат в номінації “Сильні духом”

ДМИТРО МАЗУРЧУК

Майстер спорту України з лижного двоборства

Учасник ІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехамері

Лауреат в номінації “Олімпійські надії”

СТЕПАН ПАСІЧНИК

Майстер спорту України зі стрибків на лижах з трампліну

Учасник ІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехамері

Лауреат в номінації “Олімпійські надії”

ВАСИЛЬ МАКУХ

Кандидат в майстри спорту України з легкої атлетики

Чемпіон України, учасник чемпіонату Європи серед юнаків

Лауреат в номінації “Олімпійські надії”

ІРИНА МЕРКУШИНА

Заслужений тренер України з біатлону

Тренер ФСТ «Динамо» з біатлону

Лауреат в номінації “Тренер року”

МИХАЙЛО ТУРКУЛА

Тренер з волейболу Теребовлянської ДЮСШ

Лауреат в номінації “Тренер року”

ОЛЕКСАНДР ТУГАРЄВ

Тренер з вітрильного спорту КУТОР ОШВСМ

Лауреат в номінації “Тренер року”

ГАЛИНА ФЕДОРОВИЧ

Директор Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення

Лауреат в номінації “Найкращий спортивний організатор”

Чортківська гімназія ім. Маркіяна Шашкевича

Срібний призер дитячих всеукраїнських змагань “Олімпійське лелечиня”

Лауреат в номінації “Прагнемо до Олімпізму”

ВІТАЛІЙ ПОПОВИЧ

Редактор Газети №1

Лауреат в номінації “Спортивна журналістика”

ТАМАРА ЗАЯЦЬ

Редактор та кореспондент Тернопільської філії Національної телерадіокомпанії України

Лауреат в номінації “Спортивна журналістика”

ОЛЕНА ЛАЙКО

Редактор сайту “www.oblsport.te.ua”

Лауреат в номінації “Спортивна журналістика”

ВОЛОДИМИР КРАВЕЦЬ

Підприємець

Лауреат в номінації “Меценат року”

Волейбольна команда Теребовлянської ДЮСШ

Чемпіон України серед команд юнаків 1999 року народження дитячої волейбольної ліги України

Лауреат в номінації “Найкраща спортивна команда”