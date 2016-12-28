Герої спортивного року Тернопільщини – 2016. Список
На Тернопільщині відзначили героїв спортивного року.
ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ
Майстер спорту України міжнародного класу з біатлону
Срібний призер літнього чемпіонату світу
Лауреат в номінації “Найкращий спортсмен року”
ОЛЕКСАНДР ТУГАРЄВ
Майстер спорту України міжнародного класу з вітрильного спорту
Учасник ХХХІ літньої Олімпіади в Ріо-Де-Жанейро
Лауреат в номінації “Найкращий спортсмен року”
АНДРІЙ АНТОНЮК
Майстер спорту України міжнародного класу з греко-римської боротьби
Срібний призер змагань за Кубок Європи
Лауреат в номінації “Найкращий спортсмен року”
ОЛЕНА КРИВИЦЬКА
Заслужений майстер спорту України з фехтування
Учасниця ХХХІ літньої Олімпіади в Ріо-Де-Жанейро
Лауреат в номінації “Найкраща спортсменка року”
ОЛЕНА ПІДГРУШНА
Заслужений майстер спорту України з біатлону
Олімпійська чемпіонка. Переможець змагань за Кубок світу
Лауреат в номінації “Найкраща спортсменка року”
АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА
Майстер спорту України міжнародного класу з біатлону
Срібний призер чемпіонату світу серед юніорів. Бронзовий призер змагань за Кубок світу
Лауреат в номінації “Найкраща спортсменка року”
ЮЛІЯ ТОЧИНСЬКА
Майстер спорту України з армреслінгу
Срібний призер чемпіонату світу серед юніорів
Лауреат в номінації “Разом з олімпійцями”
ЮРІЙ БОСИЙ
Майстер спорту України міжнародного класу з фрі-файту
Бронзовий призер чемпіонату світу
Лауреат в номінації “Разом з олімпійцями
ОЛЕГ КРИВИЙ
Майстер спорту України міжнародного класу з бодібілдингу
Переможець міжнародного турніру «Арнольд классік»
Лауреат в номінації “Разом з олімпійцями”
ІВАН ШКВАРЛО
Заслужений майстер спорту України з футболу
Чемпіон ХV літніх Паралімпійських ігор в Ріо-Де-Жанейро
Лауреат в номінації “Сильні духом”
БОГДАН БАДЛО
Заслужений майстер спорту України з футболу
Чемпіон Європи з футзалу
Лауреат в номінації “Сильні духом”
БОГДАН КОТЛЯР
Кандидат в майстри спорту України з плавання
Чемпіон України
Лауреат в номінації “Сильні духом”
ДМИТРО МАЗУРЧУК
Майстер спорту України з лижного двоборства
Учасник ІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехамері
Лауреат в номінації “Олімпійські надії”
СТЕПАН ПАСІЧНИК
Майстер спорту України зі стрибків на лижах з трампліну
Учасник ІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехамері
Лауреат в номінації “Олімпійські надії”
ВАСИЛЬ МАКУХ
Кандидат в майстри спорту України з легкої атлетики
Чемпіон України, учасник чемпіонату Європи серед юнаків
Лауреат в номінації “Олімпійські надії”
ІРИНА МЕРКУШИНА
Заслужений тренер України з біатлону
Тренер ФСТ «Динамо» з біатлону
Лауреат в номінації “Тренер року”
МИХАЙЛО ТУРКУЛА
Тренер з волейболу Теребовлянської ДЮСШ
Лауреат в номінації “Тренер року”
ОЛЕКСАНДР ТУГАРЄВ
Тренер з вітрильного спорту КУТОР ОШВСМ
Лауреат в номінації “Тренер року”
ГАЛИНА ФЕДОРОВИЧ
Директор Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення
Лауреат в номінації “Найкращий спортивний організатор”
Чортківська гімназія ім. Маркіяна Шашкевича
Срібний призер дитячих всеукраїнських змагань “Олімпійське лелечиня”
Лауреат в номінації “Прагнемо до Олімпізму”
ВІТАЛІЙ ПОПОВИЧ
Редактор Газети №1
Лауреат в номінації “Спортивна журналістика”
ТАМАРА ЗАЯЦЬ
Редактор та кореспондент Тернопільської філії Національної телерадіокомпанії України
Лауреат в номінації “Спортивна журналістика”
ОЛЕНА ЛАЙКО
Редактор сайту “www.oblsport.te.ua”
Лауреат в номінації “Спортивна журналістика”
ВОЛОДИМИР КРАВЕЦЬ
Підприємець
Лауреат в номінації “Меценат року”
Волейбольна команда Теребовлянської ДЮСШ
Чемпіон України серед команд юнаків 1999 року народження дитячої волейбольної ліги України
Лауреат в номінації “Найкраща спортивна команда”