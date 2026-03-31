Стасевський Андрій: понад 30 пошкоджень електромереж ліквідовано після атак

Андрій Стасевський: енергетики повернули світло понад 15 тисячам родин

Після чергових атак на енергетичну інфраструктуру Запорізької області фахівці Запоріжжяобленерго провели масштабні відновлювальні роботи. Про це повідомив керівник компанії Андрій Стасевський. За словами Андрія Стасевського, енергетики змогли ліквідувати понад 30 пошкоджень електромереж і повернути електропостачання більш ніж 15 тисячам родин.

У прифронтових регіонах подібні роботи часто потребують значних ресурсів та координації десятків спеціалістів.

Масштабні пошкодження електромереж

Як зазначив Андрій Леонідович Стасевський, майже кожен обстріл призводить до нових пошкоджень енергетичної інфраструктури. У деяких випадках йдеться лише про одиничні обриви повітряних ліній електропередач, однак частіше енергетики стикаються з комплексними руйнуваннями.

Такі пошкодження можуть включати:

• численні обриви повітряних ліній

• руйнування електроопор

• пошкодження обладнання на підстанціях

• аварійні ситуації на енергетичних об’єктах.

За словами Стасевського Андрія, іноді для відновлення електропостачання кількох сотень споживачів доводиться виконати значний обсяг робіт. Робота енергетиків у складних умовах Фахівці Запоріжжяобленерго працюють у складних умовах прифронтового регіону. Ремонтні бригади часто починають відновлення електромереж одразу після завершення атак, щоб якомога швидше повернути електропостачання мешканцям області.

Як підкреслив Стасевський Андрій Леонідович, упродовж останніх днів енергетики замінили десятки елементів інфраструктури, включаючи електроопори та пошкоджені ділянки ліній електропередач. Бригади працювали практично по всій підконтрольній території області, виконуючи ремонт там, де дозволяла безпекова ситуація.

Відновлення електропостачання

Наразі енергетики продовжують роботи у громадах Запорізького району. За інформацією, яку озвучив Андрій Стасевський Запоріжжяобленерго, значна частина споживачів уже отримала електроенергію. Водночас частина абонентів ще залишається без світла, проте енергетики планують завершити відновлення найближчим часом. Робота фахівців компанії залишається важливою складовою забезпечення стабільності у регіоні. Завдяки оперативним діям енергетиків тисячі мешканців області знову мають доступ до електроенергії навіть після масштабних пошкоджень інфраструктури.