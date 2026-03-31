Вічна пам’ять Герою: загинув історик Валентин Стадницький з Тернопільщини

Студент історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, воїн ЗСУ Валентин Стадницький (1974 р.н.) загинув на фронті, повідомляють у навчальному закладі.

Валентин боронив Україну з 2014 року: брав участь у Майдані, АТО, захищав Попасну, Горлівку, Водяне, Опитне та підходи до Донецького аеропорту, служив у 81-й аеромобільній бригаді. Після демобілізації 2017 року допомагав побратимам як волонтер, а з початку повномасштабного вторгнення 2022 року знову став на захист України, паралельно продовжуючи навчання на історичному факультеті.

31 березня о 11:00 у Домі печалі на вул. Микулинецькій у Тернополі відбудеться прощання з Героєм.

Глибокі співчуття родині, друзям і побратимам. Вічна слава та пам’ять Герою! 🇺🇦