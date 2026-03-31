На Тернопільщині піротехніки ДСНС знищили 5 боєприпасів часів Другої світової війни

30 березня у Тернопільському районі піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили вибухонебезпечні предмети, виявлені напередодні.

У селі Купчинці Купчинецької територіальної громади на приватній присадибній ділянці вилучено та знищено артилерійський снаряд калібру 76 мм.

Ще чотири аналогічні боєприпаси знешкоджено у полі за межами села Присівці Зборівської територіальної громади.

Подібні знахідки на території області фіксують регулярно — найчастіше під час польових робіт або на приватних ділянках.

Вибухонебезпечні предмети, що залишилися з часів минулих воєн, і сьогодні становлять реальну загрозу для людей. Будь-яке втручання може мати непередбачувані наслідки.

У разі виявлення таких предметів рятувальники закликають не наближатися до них і негайно повідомляти Службу порятунку за номером 101.