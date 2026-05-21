У Тернополі понад 70 учасників створили «Орнамент єдності» просто на міській бруківці

У Тернополі в межах міського фестивалю «Вишиванка – код нації» провели мистецьку акцію «Орнамент єдності», до якої долучилися понад 70 учасників. Подія відбулася у сквері на вулиці В’ячеслава Чорновола, де тернополяни та гості міста створювали орнамент вишиванки просто на бруківці, повідомляють в тернопільській міській раді.

Ініціатором акції виступило управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. До реалізації мистецької ініціативи долучилися учні та викладачі Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, волонтери, внутрішньо переміщені особи, діти та родини військовослужбовців, представники «Просвіти» та інші охочі мешканці громади.

Організатори наголошують, що головною метою акції стало згуртування жителів навколо українських традицій, культури та спільних цінностей.

Для створення орнаменту художня школа підготувала спеціальний трафарет. Малюнок наносили акриловими фарбами, які з часом змиються природним шляхом — орієнтовно протягом одного місяця.

Акція стала частиною фестивальних заходів, присвячених українській вишиванці як символу національної ідентичності та єдності.