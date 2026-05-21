Масштабна аварія в Тернополі: госпіталізовано чотирьох осіб

У Тернополі 20 травня близько 17:50 на вулиці Об’їзна сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes-Benz C 220 CDI, житель Львівської області, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Audi A4.

У результаті аварії травмувалися четверо людей — обидва водії та двоє пасажирів, які перебували в обох транспортних засобах. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.

У водіїв відібрано зразки крові для перевірки на наявність алкоголю в організмі.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини ДТП встановлюють слідчі.