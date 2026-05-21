У Тернополі 16-річний мотоцикліст зіштовхнувся з автівкою

19 травня у Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітнього водія електромотоцикла та легкового автомобіля «Honda».

Аварія трапилася близько 16:00 на вулиці Шептицького. За попередніми даними, неповнолітній кермувальник електромотоцикла допустив зіткнення з автомобілем.

Унаслідок ДТП 16-річний водій мотоцикла отримав травми різного ступеня тяжкості та був госпіталізований до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.