На Тернопільщині 250 бюджетів перевиконали план доходів загального фонду

250 бюджетів (63%) перевиконали план доходів загального фонду, обсяг перевиконання склав 76,3 млн гривень. Про це повідомив директор департаменту фінансів адміністрації Степан Скибиляк під час засідання колегії обласної державної адміністрації.

«У процесі виконання місцевих бюджетів досягнуто приріст надходжень до загального фонду відносно 2019 року на 344,1 млн гривень або 7,5%. Фактично надійшло 4957,8 млн гривень власних доходів, що становить

100 відсотків до початкового та 98,2 відсотка до уточненого річного плану. Згідно з довідкою Міністерства фінансів України про виконання доходів місцевих бюджетів за 2020 рік за темпами росту фактичних надходжень загального фонду та темпами росту фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб Тернопільська область займає 8 позицію по Україні», – зазначив Степан Скибиляк.

Як зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш, в умовах пандемії було складно виконувати бюджет.

«Прогнозувалося дуже велике недовиконання, за підсумками перших чотирьох місяців. Однак після травня ситуація значно покращилася. І місцеві бюджети області виконали бюджет на на 98,2, а обласний бюджет – 99,3. Тобто заплановані показники, які були схвалені на сесіях місцевих рад. Я вважаю, що робота була виконана не лише ОДА, а й спільно з усіма центральними органами виконавчої влади. А також з представниками бізнесу, агробізнесу. Ми змогли виконати планові показники, аби не довести область до колапсу, і не ставити на межі загроз виплат заробітних плат», – наголосив Володимир Труш