Вчителям християнської етики в Тернополі презентували євангелізаційний проект “Католицизм”

2 березня у приміщенні Тернопільського НВК «Школа-колегіум імені Патріарха Йосифа Сліпого» відбулася зустріч вчителів Основ християнської етики міста Тернополя. Педагогічному колективу було презентовано євангелізаційний проект “Католицизм” (https://www.facebook.com/CATHOLICISM.ua), промоутером якого виступає сестра Климентія Луків (https://www.facebook.com/KlymentiaL) зі згромадження сестер Йосафаток.

У ході зустрічі відбулася презентація книги “Католицизм: мандрівка до серця віри” відомого американського євангелізатора, єпископа Роберта Баррона. Захід відбувся з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка, під проводом голови комісії освіти та виховання Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Івана Зозулі та за участю Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу (http://tkmco.org/).

прес-служба архиєпархії