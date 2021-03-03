16:30 | 3.03.2021
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Вчителям християнської етики в Тернополі презентували євангелізаційний проект “Католицизм”

Irena 0 Views Прокоментуй!

2 березня у приміщенні Тернопільського НВК «Школа-колегіум імені Патріарха Йосифа Сліпого» відбулася зустріч вчителів Основ християнської етики міста Тернополя. Педагогічному колективу було презентовано євангелізаційний проект “Католицизм” (https://www.facebook.com/CATHOLICISM.ua), промоутером якого виступає сестра Климентія Луків (https://www.facebook.com/KlymentiaL) зі згромадження сестер Йосафаток.

У ході зустрічі відбулася презентація книги “Католицизм: мандрівка до серця віри” відомого американського євангелізатора, єпископа Роберта Баррона. Захід відбувся з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка, під проводом голови комісії освіти та виховання Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Івана Зозулі та за участю Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу (http://tkmco.org/).

ve2ve1ve3прес-служба архиєпархії

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