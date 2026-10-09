На Тернопільщині чоловік незаконно набрав 463 кг гравію в нацпарку та пропонував поліцейському 15 тисяч гривень

На Тернопільщині суд визнав винним чоловіка, який незаконно видобував піщано-гравійну суміш на території національного природного парку «Дністровський каньйон», а після викриття запропонував поліцейському 15 тисяч гривень, щоб той не повідомляв про правопорушення. Чоловікові призначили три роки позбавлення волі з іспитовим строком на один рік і штраф у 17 тисяч гривень.

Як ідеться у вироку Монастириського районного суду від 30 вересня 2026 року, подія сталася 12 серпня на березі Дністра поблизу села Вістря Коропецької громади Чортківського району.

Чоловік прийшов до річки з десятьма полімерними мішками, лопатою та відром. За допомогою лопати він набрав 463 кілограми піщано-гравійної суміші. Спеціального дозволу на користування надрами та видобуток корисних копалин він не мав.

За висновками, наведеними у вироку, незаконним видобутком на території природно-заповідного фонду державі завдали шкоди на 5776,32 гривні. У суді представник Державної екологічної інспекції повідомив, що збитки відшкодовані, претензій до обвинуваченого немає.

Того ж дня чоловіка виявив поліцейський офіцер громади під час виконання службових обов’язків. Правоохоронець повідомив, що про незаконний видобуток необхідно інформувати поліцію.

У відповідь чоловік запропонував поліцейському 15 тисяч гривень за те, щоб той не повідомляв про правопорушення. Поліцейський відмовився від грошей і викликав слідчо-оперативну групу.

У суді обвинувачений повністю визнав вину та розкаявся. Він пояснив, що збирав каміння для власних потреб — зокрема, щоб зробити опалубку на кладовищі.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення на території природно-заповідного фонду та пропозиції неправомірної вигоди службовій особі.

За незаконний видобуток йому призначили три роки позбавлення волі, а за пропозицію хабаря — штраф 17 тисяч гривень. Від відбування покарання у вигляді позбавлення волі чоловіка звільнили з випробуванням, встановивши іспитовий строк на один рік. Також він має сплатити 3850,88 гривні витрат за проведення судової експертизи.

Лопату та пластикове відро, які використовували для видобутку, суд постановив конфіскувати в дохід держави.