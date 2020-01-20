На Тернопільщині п’яний керівник медзакладу сів за кермо

Посадовець сів за кермо службового транспортного засобу без документів та ще й у стані алкогольного сп’яніння. Кермувальника, який наражав на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих, вчасно зупинили поліцейські.

Як розповів начальник Борщівського відділення поліції Андрій Свинарчук, під час несення служби при в’їзді в Борщів співробітники поліції помітили службовий автомобіль комунального медичного підприємства, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. На вимогу правоохоронців водій не пред’явив жодних документів, які б підтвереджували його право керувати даним транспортним засобом. З’ясувалося, за кермом перебував керівник однієї із медустанов району.

Під час спілкування з водієм поліцейські відчули від нього запах спиртного та запропонували на місці пройти освідування на стан алкогольного сп’яніння. Прилад «Драгер» показав 1, 93 проміле, що в декілька разів перевищує допустиму норму.

Проте водій не був згідний з результатами алкотестера і проїхав з поліцейським у медзаклад. Втім і там стан алкогольного сп’яніння водія підтвердився.

Правоохоронці встановили, що напередодні порушник відпочивав у барі, де вживав спиртне.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на штрафмайданчик. Стосовно посадовця поліцейські склали протоколи за трьома статтями КУпАП: за ч 1 ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння), ч. 2 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) та ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки), – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.