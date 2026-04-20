Проект “Надійний тил”: тернопільські бізнесмени задонатили мільйон на підтримку лінії захисту

В умовах повномасштабної війни український бізнес дедалі частіше стає не лише економічною опорою країни, а й потужним тилом для військових. Яскравим прикладом такої відповідальності є об’єднання соціально свідомих підприємців із Тернопільщини, які менш ніж за рік змогли зібрати й передати на потреби фронту 1 мільйон гривень.

Ініціатива стартувала у червні минулого року та об’єднала як фізичних осіб-підприємців, так і представників місцевого бізнесу. До спільної справи долучилися: Ярмусь Віктор Дмитрович, Татарчук Петро Богданович, СТОВ «Вікторія», ФОП Маціборка Олександра Сергіївна, Галела Антон Юрійович, Дерецький Микола Миколайович, Володимир Лопатинський, ФОП Мамчак Юлія, ФОП Михалюк Олександр Русланович, Орел Василь Якович, ТОВ «КОНКРЕТБУД», ТОВ «Т-БЕТОН», ТОВ «ТАРАГРО-СГ» та Артем Олексюк.

Завдяки їхній консолідованій підтримці вдалося оперативно забезпечити українських захисників необхідним обладнанням. За зібрані кошти було придбано засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Хорд», два планшети для координації дій, 22 дрони для розвідки та виконання бойових завдань, а також дві зарядні станції, що є критично важливими в польових умовах.

Ця ініціатива стала прикладом того, як локальний бізнес може ефективно об’єднуватися задля великої мети. Підприємці не лише підтримують економіку регіону, а й активно допомагають тим, хто щодня тримає оборону країни.

«Надійний тил» — це не просто слова, а реальні дії, що рятують життя та наближають перемогу. І поки українські військові тримають фронт, такі ініціативи залишаються їхньою міцною опорою.