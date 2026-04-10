У небі з’явилася ще одна зірка. Ангелом додому повертається захисник Роман Лаус з Тернопільщини

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Лаус Роман Євстахійович відійшов у вічність на 48-му році життя, під час виконання бойового завдання у Харківській області. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Роман вважався зниклим безвісти з 6 лютого 2026 року. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!

