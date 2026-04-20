Після скандалу: тротуар на Медовій зроблять інклюзивним

У Тернополі тротуар на вулиці Медовій, який раніше викликав обурення через неякісний ремонт, планують повністю переоблаштувати відповідно до сучасних стандартів.

Як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства, 17 квітня відбулася робоча нарада за участі замовника, підрядників, представників Обленерго та підприємців, які прокладають кабельну лінію на ділянці від площі Героїв Євромайдану до вулиці Торговиця.

Під час зустрічі наголосили: йдеться не про тимчасове усунення недоліків, а про повноцінне облаштування тротуару з використанням бруківки та з урахуванням принципів інклюзивності.

Замовник уже залучив проектанта для підготовки кошторису. Найближчим часом сторони мають узгодити фінансування робіт і розподіл витрат.

Підрядні організації запевнили, що виконають не лише виправлення порушень, а й комплексний ремонт відповідно до вимог.

Нагадаємо, раніше було встановлено, що роботи виконували приватні компанії з порушенням технології — без належної підготовки основи, відновлення бордюрів та якісного укладання покриття. Підрядників зобов’язали усунути недоліки до 21 квітня.

У міській раді зазначають, що ситуація перебуває на контролі, а роботи можуть розпочатися вже найближчим часом після узгодження всіх деталей.