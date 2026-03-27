Після 10 років: біля Тернополя ремонтують важливу трасу

У Тернопільській області стартували дорожні роботи на міжнародному автошляху М-19 Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече поблизу Тернополя. Ця траса має важливе значення для міжнародного сполучення та використовується, зокрема, для перевезення гуманітарних і військових вантажів.

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, ділянка дороги, де нині тривають роботи, не ремонтувалася близько 10 років. За цей час покриття зазнало значних пошкоджень — з’явилися вибоїни, тріщини, просадки та пучини.

Наразі підрядники вже виконали підготовчі роботи та провели фрезерування зношеного верхнього шару. Станом на сьогодні триває влаштування нового асфальтобетонного покриття великими картами.

Роботи проводять у межах експлуатаційного утримання дороги. При цьому рух транспорту не обмежують — проїзд організовано двома смугами.

Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де працює спецтехніка, дотримуватися правил дорожнього руху та знижувати швидкість.

У службі нагадують, що ремонт доріг у регіоні відбувається поетапно: першочергово оновлюють міжнародні маршрути, після чого переходять до національних, регіональних і територіальних автошляхів.