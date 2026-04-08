Тернопільщина втратила молодого захисника Олега Коренгу

Товстенська громада з глибоким болем і смутком повідомляє про трагічну загибель Захисника України – Коренги Олега Юрійовича.

Олег народився 23 липня 1981 року у селищі Голоби Ковельського району Волинської області. Після закінчення 9 класів місцевої школи він переїхав до селища Товсте, де пройшли його юнацькі роки. Саме тут він навчався в середньому професійно-технічному училищі № 22, де здобув фах виробника художніх виробів. Тут формувались його життєві цінності, знаходились справжні друзі, будувалися перші плани на майбутнє.

Згодом Олег переїхав до міста Києва, де навчався, працював і вдосконалював себе. Тут він здобув професію перукаря-стиліста, завжди прагнучи майстерності й розвитку, залишаючись щирою та світлою людиною.

У 2025 році Олег Юрійович став на захист нашої Батьківщини. Служив гранатометником 2-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 4-ї стрілецької роти 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А7043, залишаючись вірним військовій присязі та службі Україні.

Олег загинув 29 березня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області.

У серцях усіх, хто його знав, він назавжди залишиться щирим, добрим і світлим, Людиною з великої літери.

Висловлюємо глибокі співчуття матері загиблого, яка проживає у селищі Товсте, а також усім рідним, близьким і друзям. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами.

Поховання відбудеться на батьківщині Героя – у селищі Голоби Ковельського району Волинської області, про дату та час буде повідомлено додатково.

Світла пам’ять про Олега завжди житиме у наших серцях.

Вічна слава Герою України!