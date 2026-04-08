14:50 | 8.04.2026
Тернопільська область: водіїв попереджають про небезпечні погодні умови

Тернопільська область зіштовхнулася з погіршенням погодних умов. На території регіону спостерігаються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а температура коливається від 0 до +2°С.

Незважаючи на несприятливу погоду, проїзд дорогами області забезпечений. Однак квітневий сніг може створити додаткову небезпеку для водіїв, адже більшість транспортних засобів вже перевзулися на літні шини.

Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними на дорогах та подбати про безпеку себе та своїх пасажирів.

