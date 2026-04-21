Ліцеї №7 та №5 — серед лідерів: статистика зарахування першокласників у Чорткові

У Чортківській громаді триває кампанія зарахування дітей до перших класів на 2026–2027 навчальний рік. Станом на квітень до закладів загальної середньої освіти вже подано 202 заяви.

Найбільшу кількість заяв отримали Чортківський ліцей №7 — 61 та Чортківський ліцей №5 — 55. Далі за популярністю йдуть Чортківський ліцей №1 ім. М. Шашкевича (28 заяв), Чортківська гімназія №3 ім. Р. Ільяшенка (18) та Чортківська гімназія №6 (16).

Менше заяв наразі подано до Чортківської гімназії №2 (14), Росохацької гімназії (7), Білівського ОЗЗСО (7), Скородинської філії (6), Бичківської філії (5) та Горішньовигнанської гімназії (3).

У міській раді зазначають, що лідерами за кількістю заяв залишаються міські ліцеї, тоді як у сільських закладах освіти показники значно нижчі.

Водночас порівняно з минулим роком спостерігається зменшення кількості першокласників: у 2025 році до шкіл громади було зараховано 235 учнів.