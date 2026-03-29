Відійшов у вічність народний артист України Богдан Іваноньків – людина, чиє ім’я нерозривно пов’язане з Теребовлянщиною, повідомляє теребовлянська міська рада.

Його величним і натхненним дітищем стала Струсівська заслужена самодіяльна капела бандуристів «Кобзар» – унікальний мистецький колектив, який під його мудрим керівництвом здобув визнання та любов глядачів. Богдан Іваноньків був її художнім керівником і головним диригентом, наставником і натхненником для багатьох поколінь талановитих особистостей, які саме тут зробили свої перші кроки у велике мистецьке життя.

Тривалий час Струсівська капела проводила репетиції в Теребовлі. У її діяльності брали участь багато талановитих теребовлянців, роблячи вагомий внесок у розвиток і збереження української музичної традиції.

Відданість Богдана Іваноньківа українській культурі, глибина його таланту і щира любов до пісні залишаться у пам’яті вдячних теребовлянців. Ім’я Богдана Іваноньківа назавжди вписане в історію Теребовлянського краю.

Щиро дякуємо Вам, маестро…

Ви назавжди житимете в наших серцях.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана Іваноньківа. У цей важкий час розділяємо ваш біль і сум, схиляємо голови у глибокій скорботі разом із вами. Нехай світла пам’ять про покійного стане розрадою, а його життєвий шлях, сповнений служіння мистецтву та Україні, буде прикладом для наступних поколінь.

Вічна і світла пам’ять…