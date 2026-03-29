Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається захисник Олег Стасюк з Тернопільщини

Товстенська селищна територіальна громада з глибоким сумом повідомляє про загибель Захисника України, жителя села Шипівці – Стасюка Олега Олеговича, 16 серпня 1988 року народження.

З 10 вересня 2024 року Олег вважався безвісти зниклим під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Долинівка Покровського району Донецької області. Лише нещодавно, згідно з висновком експерта, рідні отримали трагічну звістку про загибель воїна.

Солдат, стрілець-помічник гранатометника 1-го штурмового спеціалізованого відділення 2-го штурмового спеціалізованого взводу 4-ої штурмової спеціалізованої роти однієї з військових частин, він був вірний військовій присязі та мужньо виконував свій обов’язок до останнього подиху.

Олег віддав своє життя за мирне майбутнє нашої держави, за свободу і незалежність України.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого Захисника. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Герою України!