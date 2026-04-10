Захисник України В’ячеслав Сєров з Тернопільщини удостоєний ордена «За мужність» посмертно

Копичинецька міська рада повідомила про високу державну нагороду, якою посмертно відзначено полеглого Захисника України Сєрова В’ячеслава Миколайовича — старшого солдата відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, уродженця міста Костянтинівка Донецької області.

В’ячеслава Сєрова посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня. Це державне визнання його відваги, незламності та самопожертви під час захисту України від російської агресії.

У міській раді наголосили, що ця відзнака є символом шани з боку держави до подвигу військовослужбовця, який віддав життя за свободу та незалежність України.

У громаді висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого Захисника та подякували йому за службу.