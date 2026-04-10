Чоловіка з Почаєва підозрюють у викраденні авто в Чорткові

У Чорткові правоохоронці оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом.

До Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл району про зникнення автомобіля Daewoo Nexia, який був припаркований біля магазину. Потерпілий розповів, що залишив ключі в замку запалювання та відійшов лише на кілька хвилин, після чого транспортний засіб зник.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили викрадене авто у неушкодженому стані на одній із вулиць райцентру. Завдяки камерам відеоспостереження системи «Безпечне місто» правоохоронці встановили та розшукали ймовірного викрадача.

Ним виявився 47-річний житель Почаєва. Також встановлено, що чоловік перебуває в розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини. Під час спілкування з поліцейськими у нього були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження медичного огляду він відмовився.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому готують повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 289 КК України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.