Гордість ліцею: школярка з Тернопільщини здобула найвищий бал з української літератури

Випускниця Козівського ліцею імені Володимира Герети Олена Пеляк продемонструвала блискучий результат на національному мультипредметному тесті 2026 року. Дівчина здобула максимальні 200 балів з української літератури.

У навчальному закладі зазначають, що цей результат став свідченням наполегливої праці, любові до рідного слова та глибокого розуміння літературних творів.

«Цей результат — це не лише цифри. Це свідчення наполегливої праці, любові до рідного слова, глибокого розуміння літературних творів та впевненості у власних силах», — наголосили у ліцеї.

Педагогічний колектив привітав випускницю з вагомим досягненням та побажав успішного вступу до омріяного закладу вищої освіти і нових звершень у майбутньому.

Також у ліцеї висловили вдячність учителям, які допомагали учениці готуватися до тестування, та батькам, які підтримували доньку на шляху до успіху.

«Пишаємося тобою, Олено! Ти — гордість нашого ліцею!» — йдеться у привітанні навчального закладу.