Командира 44-ї артбригади відзначили премією «Людина року» на Тернопільщині

У Збаразькому замку відбулося урочисте нагородження лауреатів престижного конкурсу «Людина 2025 року» Тернопільщини. Цьогоріч відзнаки отримали 11 осіб, які своєю діяльністю формують сьогодення та майбутнє регіону.

Серед лауреатів — командир 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, полковник Роман Дудченко.

Бойовий шлях бригади

Під його керівництвом бригада пройшла низку ключових напрямків і бойових операцій. Зокрема, військові брали участь в обороні Києва, Малина, Макаріва, Чернігова, виконували завдання на Запорізькому напрямку, а також у запеклих боях за Покровськ і Бахмут.

Крім того, підрозділ був задіяний у Харківській та Сумській контрнаступальних операціях, а також у Курській наступальній операції.

«Це нагорода всього колективу»

Під час виступу полковник наголосив, що відзнака є заслугою всього підрозділу:

«Кожну хвилину хтось віддає своє життя за Батьківщину. Тому ця нагорода не зовсім моя — це нагорода мого особового складу. Кожна посадова особа, що отримує будь-яке визнання, має знати, що це визнання всього колективу».

Він також подякував своїй родині за підтримку та зазначив, що сьогодні про боротьбу за Україну говорять не слова, а дії на полі бою.

Визнання та подяка

Конкурс «Людина року» традиційно відзначає тих, хто своєю працею, наполегливістю та громадянською позицією робить вагомий внесок у розвиток суспільства.

Нагородження стало ще одним свідченням поваги до українських військових, які щодня захищають державу.