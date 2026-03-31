Масштабне виробництво контрафактного алкоголю ліквідували у Тернополі

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру підприємцю, якого підозрюють в організації незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.

За даними слідства, фігурант орендував складські приміщення у Тернополі, де налагодив повний цикл виробництва контрафактної продукції. Алкоголь виготовляли у промислових масштабах і розливали у пластикову тару об’ємом 5 та 10 літрів, пакування типу «бег-ін-бокс», а також у скляні пляшки під виглядом відомих світових брендів.

Збут через інтернет і месенджери

Правоохоронці встановили, що реалізація фальсифікату здійснювалася великими партіями через налагоджені канали збуту, зокрема інтернет-платформи та месенджери. Продукцію розповсюджували по всій території України.

Вилучено спирт, обладнання та «чорну» бухгалтерію

Під час слідчих дій детективи вилучили значні обсяги етилового спирту та готових сумішей для виготовлення алкоголю. Також виявлено великі партії вже розлитої продукції, підготовленої до продажу.

Окрім цього, правоохоронці вилучили:

обладнання для промислового виробництва;

велику кількість етикеток відомих брендів;

«чорнову» бухгалтерію;

мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Зібрані матеріали свідчать про значні обсяги незаконної діяльності.

Фігуранту загрожує кримінальна відповідальність

Наразі підприємцю оголошено підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а процесуальне керівництво — прокурори Київської обласної прокуратури.