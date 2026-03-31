У Кременці затримали чоловіка, який обікрав магазин через вікно

У місті Кременець правоохоронці оперативно затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжці з магазину. На встановлення його особи та затримання знадобилося менше доби.

Проник через вікно та викрав техніку

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 29 березня вранці. За словами заявника, в ніч з 28 на 29 березня невідома особа проникла до адміністративного приміщення магазину.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник пошкодив віконну шибу, після чого потрапив усередину та викрав три ноутбуки. Загальна сума збитків становить близько 20 тисяч гривень.

Крадіжку виявили працівники магазину, коли прийшли на роботу.

Підозрюваного швидко встановили

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили особу ймовірного злочинця. Ним виявився 46-річний житель села Білокриниця.

Відомо, що чоловік раніше неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини та є наркозалежним.

Фігурант зізнався у скоєному. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Від 5 до 8 років ув’язнення

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Наразі триває досудове розслідування.