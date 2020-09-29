Гірник-Спорт – Нива: анонс матчу Першої ліги

В рамках поєдинку четвертого туру Першої ліги з футболу, який було перенесено на 6 жовтня 2020 року, Нива зіграє на виїзді проти Гірника-Спорт. До вашої уваги анонс цієї зустрічі та огляд ставок від букмекерської контори Фан Спорт

Гірник-Спорт. Напередодні

Колектив із полтавської області успішно розпочав новий сезон Першої ліги. Під керівництвом Ігоря Жабченко команда здобула сім залікових пунктів, що дозволяє їй займати третю сходинку у турнірній таблиці.

Відзначимо, що у двох останніх матчах Гірник-Спорт обіграв в гостях ВПК-Агро с рахунком 3:0, а також у домашній зустрічі переграв Кремінь (2:0). В першому турі чемпіонату полтавці розділили залікові пункти з одеським Чорноморцем (1:1), як і прогнозували аналітики букмекерської контори Фан Спорт, повідомляє 1football.info.

Нива Тернопіль. Напередодні

Після трьох зіграних турів у чемпіонати Нива набрала три залікові пункти. Усі поєдинки за участю команді з Тернополю закінчувалися мирним результатом, хоча у клубі були претензії до рівня суддівства у матчах команди.

Команда Василя Малика розпочала сезон с гостьової нічиї проти Металіста-1925. У двох наступних матчах Нива відмітилась забитими голами, проте максимального результату не досягла – Альянс (1:1) і Авангард (1:1).

Історія зустрічей

На рахунку суперників чотири очних протистояння, в яких двічі сильнішою була Нива, один раз переміг Гірник-Спорт і ще одна зустріч закінчились у нічию.

Відмітимо, що останній раз суперники зустрічались ще у 2015 році у матчах Першої ліги України. Тоді матч у Тернополі закінчився без голів (0:0), а на виїзді Нива здобула перемогу із рахунком 3:1.

Ставки від БК Фан Спорт

У цьому поєдинку букмекери вважають фаворитом домашню команду. За перемогу Гірника-Спорт пропонується коефіцієнт 1.60, проти 5.00 на гостьову перемогу Ниви. Вірогідність нічийного рахунку оцінюється в 3.80.

Прогноз на матч Гірник-Спорт – Нива

Гірник-Спорт продемонстрував чудові результати на старті нового сезону. Проте, у двох із трьох матчів Першої ліги господарі пропускали голи.

Нива, у свою чергу, в усіх трьох зустрічах відмічалась точними ударами по воротах суперника, тому варто чекати забитих голів від обох команд. За ставку обидві команди заб’ють пропонується коефіцієнт 2.00 в букмекерській конторі Фан Спорт.