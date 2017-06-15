Дві тисячі гривень та сто доларів забрали шахраї у тернопільської пенсіонерки

До 80-річної тернополянки зателефонував сам заступник керівника одного з відділень поліції. Старенька не могла не повірити у розповідь про ДТП, яке вчинив її онук.

Одразу погодилася рятувати родича від кримінальної відповідальності і невдовзі у її двері постукав невідомий, який забрав дві тисячі гривень та сто доларів. А онук зателефонував до бабусі буквально за декілька хвилин після передачі коштів. Про аферу одразу повідомив в поліцію.

Краяни, аферисти наживаються на вашій довірливості! Допомога родичам – це свята справа, але якщо вона реальна. Тому у наш час варто двічі, а той тричі перевірити усю інформацію, перш ніж віддавати невідомим свої гроші! Навіть якщо ви почули у слухавці голос сина, варто зателефонувати до нього особисто. А найпростіше – перепитайте фамілію родича. Аферисти не знають елементарного, а у паніці легко самому повідомити таку інформацію, наприклад перепитати, чи телефонує саме родич по імені Андрій, а аферист одразу підтвердить.