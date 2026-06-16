Іспанська художниця збирає історії жителів Тернопільщини та перетворює їх на мистецтво

У Гримайлівській громаді на Тернопільщині працює іспанська культурологиня та трансмедійна художниця Альба Ґутьєррес Ґонсалес. У межах мистецької резиденції «Під одним небом» та проєкту «Вікно Сарматії» вона досліджує місцеві традиції, фольклор та особисті історії мешканців громади.

Мисткиня прагне поєднати творчу практику із соціальною взаємодією. Для цього вона залучила до проєкту дітей і представників старшого покоління. Молодші учасники записують спогади, культурні звичаї та життєві історії старших жителів громади, а художниця створює їхні портретні замальовки та поєднує їх з аудіозаписами.

За словами Альби Ґутьєррес Ґонсалес, особливу увагу вона приділяє темі переживання війни через мистецтво.

«Я хочу слухати історії людей і малювати їх. Це може стати своєрідною арттерапією. Мені важливо, щоб люди могли відволіктися від того, що зараз переживають, і відчути більше позитивних емоцій», – розповідає мисткиня.

У результаті роботи народжується сучасне трансмедійне мистецтво, де візуальні образи переплітаються з різними видами медіа, створюючи нові форми розповіді, які виходять за межі часу та простору.

Підсумки своєї роботи в Україні Альба Ґутьєррес Ґонсалес представить уже 27 червня під час презентації проєкту в Тернополі.