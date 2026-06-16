Любов Тур із Теребовлі отримала максимальний бал на НМТ-2026

Випускниця 11-А класу Теребовлянської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №2 Любов Тур склала національний мультипредметний тест з англійської мови на максимальні 200 балів.

Про успіх учениці повідомили в адміністрації навчального закладу.

У школі зазначають, що цей результат став підсумком багаторічної наполегливої праці, відповідального ставлення до навчання та високої мотивації випускниці.

«Отримані 200 балів на НМТ-2026 з англійської мови є заслуженою нагородою за роки старанного навчання, а також міцним фундаментом для успішного вступу до омріяного закладу вищої освіти», – йдеться у повідомленні.

У навчальному закладі також подякували вчительці англійської мови Вікторії Мельничук, яка допомагала учениці готуватися до тестування. Колеги відзначають її професіоналізм, педагогічну майстерність та підтримку, які сприяли досягненню високого результату.

У школі привітали Любов Тур із визначним досягненням та побажали нових успіхів у навчанні й майбутній професійній діяльності.