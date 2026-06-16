Скандальний готель в Буковелі після масового отруєння тернопільських школярів прийняв нову групу дітей: п’ятеро звернулися до лікарів

У готелі Naciku в селі Поляниця на Івано-Франківщині, де раніше сталося масове отруєння школярів із Тернополя, виявили порушення законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Закладу загрожує штраф у розмірі близько 350 тисяч гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

За даними відомства, під час епідеміологічного розслідування спалаху гострої кишкової інфекції фахівці провели позапланову перевірку ресторану готелю та виявили низку порушень. У результаті головний державний інспектор видав розпорядження про тимчасову заборону обігу харчових продуктів на 10 робочих днів.

Втім, попри заборону, оператор ринку продовжив надавати послуги харчування та прийняв до готелю організовану групу дітей із Києва. Після цього п’ятеро дітей звернулися по медичну допомогу через погіршення самопочуття.

За невиконання розпорядження Держпродспоживслужба склала відповідний протокол. Також закладу повторно видали припис про усунення порушень.

Наразі оператор ринку самостійно припинив обіг харчових продуктів до завершення епідеміологічного розслідування.

Нагадаємо, наприкінці травня у цьому ж готелі сталося масове отруєння учнів десятих класів Тернопільської школи №3, які перебували на організованому відпочинку. За інформацією батьків, симптоми кишкової інфекції — нудоту, блювання та діарею — мали щонайменше 21 із 26 дітей. Чотирьох школярів госпіталізували у тяжкому стані.

Усім госпіталізованим лікарі діагностували гострий гастроентероколіт. Частина дітей проходила лікування в інфекційних відділеннях лікарень Тернополя.

Під час перевірки готелю фахівці також зафіксували відсутність належного контролю температурного режиму в холодильному обладнанні, порушення принципів системи НАССР та інші недоліки в організації харчування.

Поліція Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Розслідування триває.