«Людина перестала ходити — і її відправили додому»: скандал у тернопільській лікарні

У Тернопільській лікарні швидкої допомоги літній жінці відмовили у проханні госпіталізації.

Крім того, лікарі поводилися зверхньо та хамили.



До редакції “Тернополян” звернулися родичі хворої з проханням про розголос ситуації.



Онука літньої жінки, Софія Лях розповіла, що бабусі раптово стало погано, вона втратила силу ходити чи сидіти. До того – була активною та рухливою. Зʼясувати причину такого стану звернулися до лікарні. При цьому, маючи направлення від сімейного лікаря на ургентну госпіталізацію.



“Ми приїхали в лікарню швидкої допомоги. Там обстежили бабусю і сказали, що причин для госпіталізації немає. Ми питали – в чому ж тоді причина, що людина раптово перестала ходити і втратила всі сили, нам відповіді не дали. Лікарі поводилися дуже хамовито, насміхалися. Я попросила довідку про відмову від госпіталізації від імені лікарні, мені відмовили. Лікар терапевтичного відділення Збройна Анна Генадіївна на таке прохання відповіла: “може я ще щось маю зробити з того, що ви мені вкажете?”. Ми шоковані з такого ставлення”, – розповідає Софія.



Вона додала, що в результаті, в такому важкому стані забрали бабусю додому.



“Дуже сумно, що людині, якій очевидно потрібна медична допомога і нагляд лікарня відмовляє. Чули також, що людей старшого віку не хочуть брати, бо за ними потрібно більше нагляду. Додому нам довелося викликати спеціальне таксі для важкохворих за 2000 гривень”, – каже Софія.



Ми зателефонували до директора Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайківського.

За його словами, до лікарні звернулася пацієнтка 88 років.

Медики провели їй клініко-діагностичні обстеження, рентген, УЗД, кардіограму.

Гострих станів і патологій не виявлено.

Родичі наполягали на госпіталізації, але не могли пояснити скарги.