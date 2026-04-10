«Людина перестала ходити — і її відправили додому»: скандал у тернопільській лікарні
Крім того, лікарі поводилися зверхньо та хамили.
До редакції “Тернополян” звернулися родичі хворої з проханням про розголос ситуації.
Онука літньої жінки, Софія Лях розповіла, що бабусі раптово стало погано, вона втратила силу ходити чи сидіти. До того – була активною та рухливою. Зʼясувати причину такого стану звернулися до лікарні. При цьому, маючи направлення від сімейного лікаря на ургентну госпіталізацію.
“Ми приїхали в лікарню швидкої допомоги. Там обстежили бабусю і сказали, що причин для госпіталізації немає. Ми питали – в чому ж тоді причина, що людина раптово перестала ходити і втратила всі сили, нам відповіді не дали. Лікарі поводилися дуже хамовито, насміхалися. Я попросила довідку про відмову від госпіталізації від імені лікарні, мені відмовили. Лікар терапевтичного відділення Збройна Анна Генадіївна на таке прохання відповіла: “може я ще щось маю зробити з того, що ви мені вкажете?”. Ми шоковані з такого ставлення”, – розповідає Софія.
Вона додала, що в результаті, в такому важкому стані забрали бабусю додому.
“Дуже сумно, що людині, якій очевидно потрібна медична допомога і нагляд лікарня відмовляє. Чули також, що людей старшого віку не хочуть брати, бо за ними потрібно більше нагляду. Додому нам довелося викликати спеціальне таксі для важкохворих за 2000 гривень”, – каже Софія.
Ми зателефонували до директора Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайківського.
За його словами, до лікарні звернулася пацієнтка 88 років.
Медики провели їй клініко-діагностичні обстеження, рентген, УЗД, кардіограму.
Гострих станів і патологій не виявлено.
Родичі наполягали на госпіталізації, але не могли пояснити скарги.