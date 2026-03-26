Міська рада Тернополя встановлюватиме тарифи на воду — ціни підуть вгору

Найближчим часом систему водопостачання в Україні очікують суттєві зміни. Вони передбачені новим законом, який набув чинності 11 березня 2026 року і стосується удосконалення функціонування енергетичних ринків та посилення енергетичної стійкості держави.

Роз’яснює начальник планово-економічного відділу КП «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз.

Хто тепер встановлюватиме тарифи

За словами Володимира Водовоз, ключова новація — зміна принципу формування тарифів. Відтепер повноваження щодо їх встановлення для великих водоканалів передаються органам місцевого самоврядування.

Раніше цим займалася Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Саме вона затверджувала тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Тарифи заморожені з 2021 року

З початку повномасштабної війни тарифи для населення фактично не переглядалися — досі діє рівень, затверджений ще у грудні 2021 року. Водночас для промисловості ціни змінювали.

При цьому механізму компенсації різниці між економічно обґрунтованим і фактичним тарифом для підприємств не передбачено.

Водоканали працюють у збиток

Як пояснює Водовоз, через це водоканали недоотримують значні кошти. Зокрема, «Тернопільводоканал» втрачає близько 40% необхідного фінансування.

Це створює серйозні проблеми:

складно оплачувати електроенергію для роботи насосів

бракує коштів на ремонти

дорожчають реагенти для очищення води

зростають витрати на паливо

Особливо критичною є ситуація з електроенергією — її вартість з початку повномасштабного вторгнення зросла більш ніж на 200%.

У результаті підприємства накопичують борги, а забезпечення стабільного водопостачання стає дедалі складнішим.

Відповідальність переходить до громад

Тепер вирішення цих проблем ляже на плечі місцевої влади. Саме органи самоврядування повинні:

встановлювати економічно обґрунтовані тарифи

забезпечити стабільну роботу водоканалів

знайти механізми погашення боргів

Чи зростуть тарифи

Ймовірно, так. За словами фахівців, підвищення тарифів — фактично єдиний шлях втримати систему водопостачання у працездатному стані.

Очікується, що процес буде:

поступовим

поетапним

максимально м’яким для населення

Водночас без перегляду тарифів існує реальна загроза перебоїв із водопостачанням і водовідведенням, адже підприємства можуть втратити можливість оплачувати ключові ресурси.