Міська рада Тернополя встановлюватиме тарифи на воду — ціни підуть вгору
Найближчим часом систему водопостачання в Україні очікують суттєві зміни. Вони передбачені новим законом, який набув чинності 11 березня 2026 року і стосується удосконалення функціонування енергетичних ринків та посилення енергетичної стійкості держави.
Роз’яснює начальник планово-економічного відділу КП «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз.
Хто тепер встановлюватиме тарифи
За словами Володимира Водовоз, ключова новація — зміна принципу формування тарифів. Відтепер повноваження щодо їх встановлення для великих водоканалів передаються органам місцевого самоврядування.
Раніше цим займалася Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Саме вона затверджувала тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.
Тарифи заморожені з 2021 року
З початку повномасштабної війни тарифи для населення фактично не переглядалися — досі діє рівень, затверджений ще у грудні 2021 року. Водночас для промисловості ціни змінювали.
При цьому механізму компенсації різниці між економічно обґрунтованим і фактичним тарифом для підприємств не передбачено.
Водоканали працюють у збиток
Як пояснює Водовоз, через це водоканали недоотримують значні кошти. Зокрема, «Тернопільводоканал» втрачає близько 40% необхідного фінансування.
Це створює серйозні проблеми:
-
складно оплачувати електроенергію для роботи насосів
-
бракує коштів на ремонти
-
дорожчають реагенти для очищення води
-
зростають витрати на паливо
Особливо критичною є ситуація з електроенергією — її вартість з початку повномасштабного вторгнення зросла більш ніж на 200%.
У результаті підприємства накопичують борги, а забезпечення стабільного водопостачання стає дедалі складнішим.
Відповідальність переходить до громад
Тепер вирішення цих проблем ляже на плечі місцевої влади. Саме органи самоврядування повинні:
-
встановлювати економічно обґрунтовані тарифи
-
забезпечити стабільну роботу водоканалів
-
знайти механізми погашення боргів
Чи зростуть тарифи
Ймовірно, так. За словами фахівців, підвищення тарифів — фактично єдиний шлях втримати систему водопостачання у працездатному стані.
Очікується, що процес буде:
-
поступовим
-
поетапним
-
максимально м’яким для населення
Водночас без перегляду тарифів існує реальна загроза перебоїв із водопостачанням і водовідведенням, адже підприємства можуть втратити можливість оплачувати ключові ресурси.