Історичне рішення суду: незаконну прибудову за 320 000 дол. в центрі Чорткова знесуть

https://cutt.ly/5r9JBXZi Чортківська міська рада інформує жителів міста, представників бізнесу та потенційних інвесторів про те, що на DOM.RIA опубліковано оголошення про продаж комерційного приміщення за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 34 (посилання:). Згідно з оголошенням, площа приміщення становить 340 кв. м, а вартість – 320 000 доларів США.

Зазначимо, що на частину майна, що продається, а саме на прибудову до приміщення розміром 21х5 м, власник зазначеного об’єкта – ФОП Сандуляк М.Я. – НЕ МАЄ ЖОДНИХ дозвільних документів – ні дозволу на розміщення споруди, ні права власності.

Більше того! Чортківська міська рада звертає увагу на те, що вчора, 25 березня 2026 року, Західний апеляційний господарський суд у м. Львові виніс постанову про залишення в силі рішення Господарського суду Тернопільської області від 4 грудня 2025 року, відповідно до якого вирішено: «За рахунок відповідача Сандуляка Михайла Ярославовича привести земельну ділянку за адресою: вул. Тараса Шевченка, 34, м. Чортків, Тернопільська обл. до попереднього стану ШЛЯХОМ ЗНЕСЕННЯ САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА, прибудови розміром 5,0 x 21,0 м, на земельній ділянці, що є власністю Чортківської міської територіальної громади в особі Чортківської міської ради Тернопільської області».

У зв’язку з наведеним Чортківська міська рада застерігає потенційних покупців і орендарів від здійснення будь-яких правочинів щодо зазначеного об’єкта, оскільки це може призвести до втрати коштів, оскільки прибудова буде демонтована!