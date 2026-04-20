На Тернопільщині знижується захворюваність на ГРВІ: COVID-19 не зафіксовано

У Тернопільському обласному центру контролю та профілактики хвороб оприлюднили оновлені дані епідеміологічного моніторингу станом на 20 квітня 2026 року.

За останній тиждень у області зафіксовано 3181 випадок грипу, ГРВІ та COVID-19, що становить 312,3 на 100 тисяч населення. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 10,2%.

Серед хворих 57% становлять діти (1814 осіб), з них 58,9% — школярі. Водночас кількість захворювань серед дітей зменшилась на 11,8%, а серед школярів — на 11,1%.

За тиждень госпіталізували 57 осіб, з яких 22 — діти. Це на 39,4% менше, ніж тижнем раніше.

Випадків захворювання на COVID-19 за звітний період не зареєстровано.

У лабораторії центру методом ПЛР обстежили 7 осіб: у двох випадках виявили респіраторні віруси — РС-вірус та риновірус.

Фахівці відзначають загальну тенденцію до зниження захворюваності в області.