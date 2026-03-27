Тернопільщина втратила захисника Михайла Приймаса

У Шумській громаді повідомляють про смерть учасника бойових дій, ветерана — Приймаса Михайла Яковича, 1970 року народження, жителя села Стіжок.



Родом Михайло із села Тилявка, де минули його дитинство та юність. Після одруження проживав у Стіжку; разом із дружиною вони виховали доньку та сина.



Був призваний до лав Збройних Сил України, мужньо став на захист рідної землі та своїх рідних.



На жаль, через важкі умови військової служби стан здоров’я Михайла погіршився. Його госпіталізували, а під час лікування виявили важку невиліковну хворобу.



Був звільнений з військової служби за станом здоров’я на підставі висновку ВЛК. Довгий час боровся з недугою, але хвороба прогресувала. 27 березня 2026 року його серце зупинилося.



Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним, близьким та друзям.

Поділіться:









