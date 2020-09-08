Ранок 8 вересня: в Україні – 2 411 нових випадків коронавірусу, на Тернопільщині – 192
Станом на 08 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 7565 випадках діагноз лабораторно підтверджений (7031 випадок – дорослі, 534 випадки – діти), з них 86 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 3545 осіб.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 2037 (879 одужало, 11 летальних, 1147 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 433 (167 одужало, 6 летальних, 260 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 142 (44 одужало, 2 летальних , 96 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 374 (148 одужало, 5 летальних, 221 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 397 (145 одужало, 2 летальних , 250 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 272 (85 одужало, 9 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 178 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 382(189 одужало, 5 летальних, 188 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 143 (49 одужало, 94 продовжують хворіти);
– Козівський район – 213 (105 одужало, 2 летальних, 106 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 550 (459 одужало, 9 летальних, 82 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 207 (145 одужало, 62 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 385 (269 одужало, 7 летальних, 109 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 136 (57 одужало, 1 летальний , 78 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 31 (12 одужало, 3 летальних, 16 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 288 (108 одужало, 3 летальних , 177 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 623 (250 одужало, 4 летальних, 369 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 649 (212 одужало, 5 летальних , 432 продовжують хворіти);
– Шумський район – 303 (222 одужало, 12 летальних, 69 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 68 осіб;
проведено 1055 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 192 випадки зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 2 летальних випадки – чоловік 71 р. м. Теребовля, чоловік 81 р. с. Дубенка Монастириський район.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (54 особи)
Бережанський район (15 осіб):
• м. Бережани – 9
• с. Гиновичі – 2
• с. Жуків – 1
• с. Котів – 1
• с. Надрічне – 1
• с. Куряни – 1
Борщівський район (3 особи):
• с. Цигани – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• смт Мельниця-Подільська – 1
Бучацький район (23 особи):
• м. Бучач – 10
• с. Жизномир – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Медведівці – 1
• с. Зелена – 2
• с. Пишківці – 2
• с. Підлісся – 1
• с. Білявинці – 1
• с. Млинки – 1
• с. Цвітова – 2
Гусятинський район (11 осіб):
• с. Чабарівка – 2
• м. Хоростків – 3
• смт Гусятин – 3
• с. Сидорів – 1
• м. Копичинці – 1
• с. Личківці – 1
Заліщицький район (13 осіб):
• с. Нагоряни – 3
• м. Заліщики – 2
• с. Шипівці – 1
• смт Торське – 1
• с. Устечко – 1
• с. Садки – 1
• с. Угринківці – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Виноградне – 1
Збаразький район (18 осіб):
• с. Верняки – 1
• смт Вишнівець – 4
• м. Збараж – 7
• с. Тарасівка – 1
• с. Лози – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Мала Березовиц – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Старий Вишнівець – 1
Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 4
• с. Волосівка – 1
• с. Футори – 1
Кременецький район (13 осіб):
• м. Кременець – 2
• м. Почаїв – 3
• с. Жолоби – 2
• с. Старий Олексинець – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Ридомиль – 3
• с. Кушлин – 1
Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 2
• с. Нападівка – 1
• с. Молотків – 1
• с. Огризківці – 1
Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Задарів – 1
• с. Дубенка – 1
• сел. Коропець – 1
Підволочиський район (5 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• с. Мовчанівка – 2
Теребовлянський район (8 осіб):
• м. Теребовля – 8
Тернопільський район (8 осіб):
• с. Байківці – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Підгородне – 1
• с. Козівка – 1
• с. Плотича – 1
• с. Біла – 2
Чортківський район (6 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Романівка – 1
• с. Білобожниця – 1