Ранок 8 вересня: в Україні – 2 411 нових випадків коронавірусу, на Тернопільщині – 192

Станом на 08 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 7565 випадках діагноз лабораторно підтверджений (7031 випадок – дорослі, 534 випадки – діти), з них 86 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 3545 осіб.