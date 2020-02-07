У Тернополі ліквідували лігво невідомого звіра (Фото)

У парку ім. Т. Шевченка проводять обрізку дерев. При цьому рубають і абсолютно здорові тополі, що видно зі стану стовбура на фото. Можливо, причиною порубки стає вік дерев, а в одному випадку – нора з лігвом, в якому міг би вміститися величенький пес чи інша тварина. Правда вхід в нору значно менший по об’єму, ніж площа самого простору всередині.

Тополю поруч з чималим шматом відпалої кори працівники не зачепили. Чому? Бо дерево перетворили на мистецький твір, вирізьбивши на оголеному стовбурі щось схоже на ангела. А порубати ангела в побожному Тернополі – зась. Це може стати чудовим лайфхаком для захисту дерев у місті. Як свого часу вдалося вберегти від забудови кілька посадок, назвавши їх на кшталт гаю Богородиці і вліпивши посередині відповідну скульптуру.

Цікаво також спостерігати, як працюють бригади. З часів «совка» мало що змінилося. Біля одного працівника з пилою – ціла свита спостерігачів. Хіба б це були переодягнені правоохоронці, бо масові вирубки дерев в парках та поява на їх місці МАФів починають вже тернолян добряче злити.

До речі, на одному із зрубів можна чітко розгледіти контури насупленого людського обличчя – такий собі містичний «привіт» міські владі від зелених насаджень міста. Бо насправді Всесвіт все фіксує і жодна вакханалія не минає безкарно. При чому карою абсолютно не обов’язково буде обшук в міськраді.