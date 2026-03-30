Тернопільщина об’єднала юних програмістів України!
В період з 21 по 25 березня 2026 року Тернопіль перетворився на головний IT-хаб країни, приймаючи ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Сьогодні, у стінах Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, офіційно підбили підсумки цього інтелектуального марафону! З вітальним словом виступив заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Роман Свистун.
Олімпіада з інформаційних технологій – не просто про бали, це про спільноту людей, які будуть відбудовувати та зміцнювати нашу державу своїм інтелектом.
Бажаємо учасникам, щоб життєві сервери ніколи не «падали», а кожен задум реалізовувався з першої спроби!