Тернопільщина об’єднала юних програмістів України!

В період з 21 по 25 березня 2026 року Тернопіль перетворився на головний IT-хаб країни, приймаючи ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Сьогодні, у стінах Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, офіційно підбили підсумки цього інтелектуального марафону! З вітальним словом виступив заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Роман Свистун.

Це були 5 днів напруженого драйву: складні алгоритми, нові рішення та сотні годин напруженої праці.

Особлива гордість за команду Тернопільської області, яку представляли 3 відважних учасників, які на рівних змагалися з найкращими програмістами України, демонструючи залізну логіку, чистий код та вміння знаходити рішення там, де система видавала помилку. Ви – наша гордість та наше майбутнє!

Ми дякуємо нашим захисникам за можливість змагатися, а також організаторам та журі, які забезпечили бездоганну роботу олімпіади.

Переможців було нагороджено дипломами I, II та III ступенів, а також на учасників чекав приємний бонус для подальшого професійного зростання від Київської школи економіки (KSE), яка відзначила талановиту молодь сертифікатами на навчання та цінними призами

Олімпіада з інформаційних технологій – не просто про бали, це про спільноту людей, які будуть відбудовувати та зміцнювати нашу державу своїм інтелектом.

Бажаємо учасникам, щоб життєві сервери ніколи не «падали», а кожен задум реалізовувався з першої спроби!