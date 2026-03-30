У Тернопільській громаді виявили порушників через спалювання сухої трави

З настанням весни мешканці Тернопільської міської територіальної громади почали активно спалювати суху траву та рослинні залишки на присадибних ділянках. Такі дії призводять до забруднення повітря та шкодять довкіллю.

27 березня інспектори муніципальної інспекції спільно з поліцейським офіцером громади Назаром Микитіним провели обстеження територій населених пунктів громади. У результаті перевірки зафіксували три випадки спалювання відходів рослинного походження.

Усіх порушників притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — самовільне випалювання рослинності або її залишків. З ними також провели профілактичні бесіди щодо дотримання правил благоустрою.

Фахівці наголошують, що спалювання сухої рослинності заборонене законодавством України та передбачає накладення штрафів.

Мешканців закликають у разі виявлення таких порушень звертатися до управління муніципальної інспекції міської ради, а також повідомляти на гарячу лінію 15-80, до екологічної інспекції та рятувальних служб.