У Тернополі водій електроскутера врізався в припарковане авто

Дорожньо-транспортна пригода з постраждалим сталася 27 березня у Тернопіль на вулиці Коновальця.

За попередньою інформацією, близько 17:45 24-річний місцевий житель, керуючи електроскутером, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованим автомобілем Renault Megane Scenic.

Унаслідок аварії водій скутера отримав травми. Його госпіталізували до медичного закладу.

Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.