У Великій Березовиці відкрито центр душпастирства родин полеглих у війні

25 березня у селищі Велика Березовиця, що полизу Тернополя, відбулося урочисте відкриття центру душпастирства родин загиблих у війні “Воскресіння”. Захід розпочався о 15:00 Молебнем до Пресвятої Богородиці та Панахидою за упокій душ полеглих воїнів, після чого було звершено чин освячення приміщення центру, повідомляє пресслужба архиєпархії.

Молитовне відкриття очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк у співслужінні владики-емерита Василія Семенюка та єпископа-помічника Володимира Фірмана. У своєму слові митрополит наголосив на важливості створення простору, де родини загиблих можуть отримати духовну підтримку, бути разом у молитві та взаємній солідарності. “Цей центр – це можливість бути поруч, підтримати одне одного, молитися разом. У єдності – сила народу”, – підкреслив архиєрей.

Центр “Воскресіння” став продовженням діяльності деканальної спільноти, яка діє при парафії від свята Благовіщення 2023 року під духовним проводом о. Ігоря Драпака. Душпастир центру зазначив, що біль втрати є одним із найважчих досвідів у житті людини, однак віра у Христа, який переміг смерть, відкриває перспективу надії: “Це простір зростання у вірі та надії на зустріч у вічності завдяки Воскреслому Христові”.

У заході взяли участь три владики, близько 50 родин загиблих воїнів, священники деканату та представники інших душпастирських осередків, а також представники місцевої влади й фахівці. Зокрема, проректор медичного університету Степан Запорожан представив можливості отримання кваліфікованої психологічної допомоги у Центрі ментального здоров’я.

Голова громади Андрій Галайко у своєму виступі підкреслив значення таких ініціатив для підтримки родин полеглих, подякував о. Ігорю Драпаку за душпастирське служіння, а архиєреям – за благословення і відкриття центру. Він також запевнив у готовності місцевої влади до подальшої співпраці.

Після офіційної частини відбулося спільне частування, під час якого учасники мали нагоду поспілкуватися та ближче познайомитися між собою.