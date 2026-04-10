⚡ У Тернополі тимчасово не курсують тролейбуси на Східний та Микулинецьку

У Тернополі через відсутність електроенергії тимчасово призупинено рух тролейбусів у напрямку масиву Східний та вулиці Микулинецької.

Як повідомляють, обмеження пов’язані з перебоями електропостачання, що унеможливлює роботу електротранспорту на цих ділянках.

Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок та, за можливості, користуватися альтернативним транспортом.

Про відновлення руху тролейбусів обіцяють повідомити додатково.