⚡ У Тернополі тимчасово не курсують тролейбуси на Східний та Микулинецьку
У Тернополі через відсутність електроенергії тимчасово призупинено рух тролейбусів у напрямку масиву Східний та вулиці Микулинецької.
Як повідомляють, обмеження пов’язані з перебоями електропостачання, що унеможливлює роботу електротранспорту на цих ділянках.
Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок та, за можливості, користуватися альтернативним транспортом.
Про відновлення руху тролейбусів обіцяють повідомити додатково.